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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Karayazı'daki öğrenciler için gezi düzenledi - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Karayazı'daki öğrenciler için gezi düzenledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Karayazı ilçesindeki 20 öğrenci için gezi programı düzenledi. Öğrenciler, Erzurum'da çeşitli turistik yerleri gezdi ve hediyelerle uğurlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Karayazı\'daki öğrenciler için gezi düzenledi
28.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:48
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince Karayazı ilçesindeki 20 öğrenci için gezi programı düzenlendi.

Karayazı ilçesinde eğitim-öğretimine devam etmekte olan 20 öğrenci ve 3 öğretmen Karayazı'dan Erzurum'a getirildi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Kafe'de kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra Erzurum Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ile Bilim Erzurum'a düzenlenen gezi programına katıldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kızak aktivitesi sonrası teleferik ile Küre Kafe Restoran'da öğle yemeği yiyen öğrenciler Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki Sinetekno'da "Aybüke! Öğretmen Oldum Ben" sinema filmini izledi. Öğrenciler daha sonra Karayazı ilçesine hareket etti. Gezi sonrasında öğrencilere broşür, tükenmez kalem, not defteri, kitap ayracı ve kupa bardak hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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