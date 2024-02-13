Erzurum Faik Güngör Ortaokulu\'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi Düzenlendi

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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi düzenledi.

Saltukbey Ortaokulu ile ortaklaşa düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptı. İl Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürlerinin de katılım sağladığı sergiye ilgi büyüktü.

Farklı alanlardan 20 projenin sergilendiği fuarda konuşan Faik Güngör Ortaokulu Proje Sorumlusu Tuba Kaçanoğlu; "Aylar süren proje çalışmalarının neticesinde öğrencilerimizin her aşamasında bizzat yer aldığı çalışmalar sergileniyor. Çocuklarımız süreç içerisinde danışman öğretmenleriyle birlikte çok ciddi emek harcadılar. Neticede bugün herkesin takdirle karşıladığı çalışmalara imza atıldı. Öğrencilerimi ve emek veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM