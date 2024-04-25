Erzurum Gençlik Merkezi'nce 'Uzay Yolculuğu Çadırı' Projesi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum Gençlik Merkezi'nce 'Uzay Yolculuğu Çadırı' Projesi Açıldı

Erzurum Gençlik Merkezi\'nce \'Uzay Yolculuğu Çadırı\' Projesi Açıldı

Erzurum Gençlik Merkezi liderlerinin yazdığı 'Uzay Yolculuğu Çadırı' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenerek açıldı. Proje, 20 ilçede 11 Haziran tarihine kadar devam edecek ve 7-14 yaş grubundaki çocuklara uzay ve bilimle ilgili deneyimler sunacak.

25.04.2024 12:36
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Erzurum Gençlik Merkezi'nce "Uzay Yolculuğu Çadırı" projesinin açılışı yapıldı.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilimle ilgili keşiflere duyulan ilgi, özellikle çocuk ve genç nesiller arasında uzaya duyulan merakın artmasına sebep oldu.

Uzay ve bilimle ilgili bir öğrenme deneyimi sunmayı ve gençlik merkezlerimizin daha fazla kişiye ulaşabilmesi amacıyla Erzurum Gençlik Merkezi liderlerinin yazmış olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Uzay Yolculuğu Çadırı" Projesi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Proje Erzurum da bulunun 20 ilçede 11 Haziran tarihine kadar devam edecek. 7-14 yaş gurubu çocuklara hitap eden projede Erzurum a bağlı bütün ilçelerdeki çocuklara gösterim yapılacak.

Proje açılışında çocukların mutluluğu adeta yüzlerine vurdu. Proje koordinatörleri Erhan Tuna, Fırat Ceyhan ve Serdar Durak projenin gerekliliğinin ve Erzurum'un bu konuda yazılmış ilk ve tek projesi olduğunu gerçekten Erzurum çocuklarına yeni bir vizyon katmadaki gerekliliğine inançlarının tam olduğunu belirttiler.

Liderler ayrıca projeye tam desteklerinden ötürü Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Aras'a, Hizmet Müdürü Zülküf Yılmaz'a ve İl Müdürü Levent Çakmur'a çocuklar adına teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Gençlik Merkezi'nce 'Uzay Yolculuğu Çadırı' Projesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Gençlik Merkezi'nce 'Uzay Yolculuğu Çadırı' Projesi Açıldı - Son Dakika
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