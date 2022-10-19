Erzurum haber | Erzurum Bilim Şenliği kapılarını açıyor - Son Dakika
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Erzurum haber | Erzurum Bilim Şenliği kapılarını açıyor

19.10.2022 09:05
Erzurum haber | Erzurum Bilim Şenliği kapılarını açıyor

Erzurum haberler... Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bilimin izinde Erzurum Bilim Şenliği' 20 Ekim'de başlıyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bilimin izinde Erzurum Bilim Şenliği' 20 Ekim'de başlıyor. 22 Ekim'e kadar sürecek şenlikte 7'den 70'e her yaşa uygun etkinlikler yeralacak.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen '4007 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği' Projesi çerçevesinde öğrenci bilim insanları, 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek şenlikte buluşacak. Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve bilim ile toplumu buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek şenlikte 7'den 77'ye her yaşa uygun etkinlikler yer alacak. Tiyatro gösterileri, planeteryumda gökyüzü gözlemi, uygulamalı atölye çalışmaları, seminerler ve bilimsel sergiler proje ortaklarının da desteği ile vatandaşlar Şükrüpaşa semtindeki Bilim Erzurum'da bilimle dolu anlar yaşayacak. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum haber | Erzurum Bilim Şenliği kapılarını açıyor - Son Dakika

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