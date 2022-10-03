Erzurum haberi! Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı - Son Dakika
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Erzurum haberi! Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı

03.10.2022 14:39
Erzurum haberi! Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı

Erzurum yerel haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'ndan Çelikhan Ovasını sulayacak olan sulama tüneli inşaatı yeniden başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'ndan Çelikhan Ovasını sulayacak olan sulama tüneli inşaatı yeniden başladı.

Yapımına 2016 yılında başlanan, Çat Barajı Çelikhan Ovası sulama tünelinin inşaat çalışmaları tekrardan başladı. Önceki yıllarda 680 metrelik kısmı tamamlanan ve yüklenici firmanın iş bırakmasıyla yarım kalan tünel inşaatının kalan 170 metrelik kısmı için tünel palyesi ve enjeksiyon yapılmasıyla çalışmalar yeniden başladı.

Çalışmaların tekrar başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, bundan sonraki süreçte yetkililerin çalışmaları yakından takip ederek sulama projesinin en kısa sürede tamamlanmasını ve Çelikhan ovasının sulama sorununun çözülmesini istediklerini ifade etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum haberi! Çat Barajı tünel inşaatı yeniden başladı - Son Dakika

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