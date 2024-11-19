Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Artışı - Son Dakika
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Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Artışı

Erzurum Hava Limanı\'nda Uçuş Artışı

2024'ün ilk 10 ayında Erzurum Hava Limanı’ndan 984 bin 942 kişi uçtu, 6 bin 501 uçuş gerçekleşti.

19.11.2024 09:53
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'ün ilk 10 ayında 984 bin 942 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 10 ayda 6 bin 501 uçuş gerçekleşti Erzurum Hava Limanı'ndan 10 aylık dönem içinde 6 bin 385 iç hat ve 116 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 6 bin 404 uçuş gerçekleşti ve 869 bin 849 kişi uçtu.

Erzurum'da 10 ay içinde 979 bin 546 kişi iç hatlar ve 5 bin 396 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılında Erzurum'dan 5 bin 538 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 8 bin 323 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 113 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, erzurum, Ulaşım, Finans, Turizm, Yerel, Son Dakika

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