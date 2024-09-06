Erzurum Havalimanı'nda Bomba İhbarı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanına acil iniş yapan Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlandığını, bagaj kısmındaki arama/tarama çalışmalarına geçildiğini açıkladı.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmiştir. An itibariyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanlarımız arama çalışmalarına devam etmektedir. Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup, bagaj kısmındaki arama/tarama çalışmalarına geçilmiştir.

Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar. Bu yüzden arama/tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra, uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır.

Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklinde yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup-olmadığı tespit edildikten sonra, havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir" dedi. - ERZURUM