Erzurum İl Müftüsü Çapçı, 2026 umre yolcularına seminerde bilgi verdi. - Son Dakika
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Erzurum İl Müftüsü Çapçı, 2026 umre yolcularına seminerde bilgi verdi.

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Erzurum İl Müftüsü Çapçı, 2026 umre yolcularına seminerde bilgi verdi.
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Erzurum İl Müftülüğü, 2026 umre yolcularına yönelik bilgilendirme seminerini İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirdi. Seminerde İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve müftü yardımcıları umre usulleri, seyahat hazırlıkları ve kutsal mekanlar hakkında bilgi verdi.

Erzurum İl Müftülüğü tarafından 2026 yılı umre yolcularına yönelik düzenlenen "Umre Bilgilendirme Semineri", İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kutsal topraklara gidecek olan vatandaşları ibadete hazırlamak ve yolculuk öncesinde rehberlik etmek amacıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını ve ilk bilgilendirmesini Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı yaptı. Umre adaylarına kutsal yolculuğun anlam ve önemine dair hitap eden Müftü Çapçı, umre ibadetinin usulleri ve menasiki (ibadet esasları) hakkında detaylı ve kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Uzman İsimlerden Yolculuk Öncesi Altın Bilgiler

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın ardından kürsüye çıkan İl Müftü Yardımcıları, umre yolcularının ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirebilmeleri için kendi sorumluluk alanlarına dair sunumlar gerçekleştirdi. Seminer kapsamında; İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, umre hazırlıkları, seyahat disiplini ve yolculuk sürecine dair dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Dr. Sebahattin Erdoğan, Mekke ve Medine'de ziyaret edilecek mukaddes mekanların tarihi ve manevi önemini içeren detaylı bir sunum yaparken, Özlem Gülbe ise kadın umre adaylarının yolculuk süresince dikkat etmesi gereken özel konular ve ibadet hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu seminer, umre adaylarının merak ettiği soruların cevaplandırılması ve kutsal yolculuğa dair pratik bilgilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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