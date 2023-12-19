 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük bir ilgiyle karşılandı. Sağlık müdürlüğü standı, ziyaretçilerin dikkatini çekti ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir liderliğindeki 112 Acil Sağlık, UMKE ve Müdürlük faaliyetleri tanıtıldı. Fuar, bölgede sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir platform oldu.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı\'nda büyük ilgi gördü
19.12.2023 - 15:34,
Abone Ol

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük bir ilgiyle karşılandı. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuara, on binlerce katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık müdürlüğü standı, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Fuar'da İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir liderliğindeki 112 Acil Sağlık, UMKE ve Müdürlük faaliyetlerini gösteren stantta yerinde tanıtıldı.

Dr. Gürsel Bedir, fuara katılarak stantları denetledi ve fuara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın Türkiye'nin en kapsamlı bölgesel etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Bedir, iki gün boyunca gerçekleşen çalışmaların halkı bilinçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Dr. Gürsel Bedir, "Bu etkinlik, bölgede sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir platform oldu" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Etkinlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük ilgi gördü - Son Dakika


15:26
Wanda Nara açık açık söyledi: Icardi beni çok kıskanıyor Wanda Nara açık açık söyledi: Icardi beni çok kıskanıyor
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı

Son Dakika
15:26 Wanda Nara açık açık söyledi: Icardi beni çok kıskanıyor
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:50 Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement