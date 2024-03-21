Erzurum İspir\'de Teravih Namazı Sonrası Çocuklarla Güzel Görüntüler

Erzurum'un İspir ilçesinde teravih namazı sonrası çocuklarla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan irşad programları kapsamında İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve din görevlileriyle bir araya geldi.Teravih Namazı için İspir Merkez Tuğrulşah Camii'ne geçen Müftü Can, camii cemaatine teravih sohbeti iraad etti. Teravih Namazından sonra Müftü Dr. Rüstem Can, camiyi dolduran genç cemaate çikolata ikram etti. İspir ziyaretlerinde Müftü Dr. Rüstem Can'a, Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ile İspir İlçe Müftüsü Ali Beyazer eşlik etti. - ERZURUM
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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