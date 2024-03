Erzurum İspir\'de Teravih Namazı Sonrası Çocuklarla Güzel Görüntüler

Yerel

Erzurum'un İspir ilçesinde teravih namazı sonrası çocuklarla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan irşad programları kapsamında İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve din görevlileriyle bir araya geldi.Teravih Namazı için İspir Merkez Tuğrulşah Camii'ne geçen Müftü Can, camii cemaatine teravih sohbeti iraad etti. Teravih Namazından sonra Müftü Dr. Rüstem Can, camiyi dolduran genç cemaate çikolata ikram etti. İspir ziyaretlerinde Müftü Dr. Rüstem Can'a, Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ile İspir İlçe Müftüsü Ali Beyazer eşlik etti. - ERZURUM