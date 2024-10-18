Erzurum Karla Kaplandı

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(ERZURUM) - Erzurumlular, güne kar ile uyandı. Hava sıcaklığının yer yer eksi dört dereceye düştüğü şehirde yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Dron ile görüntülenen Palandöken Kayak Merkezi, muhteşem manzarası ile kayakseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Dün gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar yağışına dönüştü. Palandöken beyaza bürüdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ise yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceği ve hava sıcaklğında düşüşler yaşanacağı belirtildi.