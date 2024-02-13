Erzurum Kent Konseyi Başkanı, meme kanseri konusunda duyarlılık gösteren Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay\'a teşekkür etti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hastaneye gidemeyen ve kırsalda yaşayan kadınlara ulaşarak desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'ı ziyaret ederek teşekkür etti.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'ı ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 'Meme kanseri taramasında hassasiyet gösteren değerli hocamız Sayın Müfide Nuran Akçay'a Kent Konseyi adına, Kadın Meclisi Üyelerimiz adına müteşekkiriz, teşekkür ediyorum' diyerek Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'a 'meme kanseri' taramasında gösterdiği hassasiyet ve duyarlı çalışma adına Prof. Dr. Akçay'a 'çifte minareli' işlemeli çini tabak hediye ederek teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, görülen kanserlerin her 8 kadından birinde meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek,' Kadınlarımıza erken teşhisin önemini anlatıp mutlaka mamografi takiplerini yaptırmalarını ve muayeneye gitmelerini söyledik. 20-40 yaş arası kadınların 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir genel cerrahi ya da aile hekimine gidip memelerini muayene ettirmeleri gerekiyor. 40 yaşından sonra da mamografiyi yılda bir yaptırmalarını söylüyoruz. Toplumda meme başında kanlı akıntı ve memede kitle olmasına ilişkin, 'doğum yapmakla ya da emzirmekle geçer' diye yanlış bilgi var, bu doğru değil. Emzirmeyi öneriyoruz, kadının en az 2 yıl çocuğu emzirmesi meme kanserine karşı koruyuculuk yapıyor ama memedeki şüpheli bir kitlenin emzirmeyle kaybolması mümkün değil. Kadınlarımız mutlaka günlük spor ve yürüyüş yapmalı. Şişmanlıktan kaçınılmalı, fazla kilolar verilmeli ve hamur işi yemeyip sebze meyve ağırlıklı beslenmeli. Doğum kontrol haplarını da çok önermiyoruz, bunlar da hormon ilacıdır ve meme kanserine yol açabilir, başka korunma yöntemleri uygulanabilir" diye konuştu. - ERZURUM
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Son Dakika › Yerel › Erzurum Kent Konseyi Başkanı, meme kanseri konusunda duyarlılık gösteren Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'a teşekkür etti - Son Dakika
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