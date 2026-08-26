Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılına Anlamlı Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılına Anlamlı Kutlama

Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılına Anlamlı Kutlama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Tanfer, zaferin Anadolu'nun Türk yurdu olmasındaki önemine vurgu yaparak, şanlı ecdadı rahmet ve minnetle andı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde zaferin taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleştirilen bu zafer, Türklerin Anadolu topraklarına kalıcı bir şekilde yerleşmelerinin ve burada büyük bir medeniyet inşa etmelerinin kapılarını aralamıştır. Şanlı ecdadımız tarafından Anadolu'nun bizlere vatan olarak armağan edildiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun, azim ve kararlılığın simgesidir. Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki yerini sağlamlaştırmış ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecine büyük katkıda bulunmuştur. Ecdadımızın kahramanlık ve fedakarlıkla kazandığı bu zafer, bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bu miras, geçmişten gelen değerlerimizi, kültürel ve tarihi birikimimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğunu üzerimize yüklemektedir. 955 yıl sonra bu zaferimizi kutlarken, ecdadımızdan aldığımız bu mirasla ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa etme kararlılığı ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu şanlı zafer sayesinde Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalması sağlanmıştır. Malazgirt, sadece bir zafer değildir; Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacak bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ve bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ilerlemesinin gururunu yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı ve şerefli zaferimizin 955. yıl dönümünde, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a bu eşsiz zaferlerin komutanlarını; Anadolu'yu vatan kılan Sultan Alparslan'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin."

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Malazgirt, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılına Anlamlı Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

16:59
“Atın kuyruğunu bağlamak“ ne anlama geliyor İşte Erdoğan’ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi
"Atın kuyruğunu bağlamak" ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi
16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 17:10:51. #7.12#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılına Anlamlı Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement