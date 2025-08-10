Erzurum Klasik Otomobil Fuarı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Erzurum'da düzenlenen Klasik Otomobil Fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Havuzbaşı kent merkezinde yapılan fuara katılım oldukça yoğun oldu.

Zamana iz bırakan otomobillerin sergilendiği Klasik Otomobil Fuarı'nda tutkunları klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Malumlarınız bu sene Erzurum, Avrupa kış sporları başkenti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 turizm başkenti. Bu kapsamda 6-12 Ocak tarihlerinde kış oyunlarıyla başlayan etkinliklerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 34 tane etkinlik düzenledik. Bu ay içerisinde Ağustos ayı içerisinde inşallah 10 tane etkinliğimiz gerçekleşecek. ve yılın sonuna kadar da yaptığımız etkinliklerin sayısı toplamda 70'i veya daha üzerini bulmuş olacak. Bu ay içerisinde Uluslararası Bisiklet Turnuvası düzenlenecek ilimizde. Bu turizm başkenti etkinlikleri kapsamında yine Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 200 kooperatifin katılımıyla kadın kooperatifleri buluşması yine ilimizde gerçekleşmiş olacak. Bu yılın sonuna kadar inşallah bu tür etkinlikleri dolu dolu gerçekleştirmeye, ilimizin tanıtımını sağlamaya, marka değerini arttırmaya gayret edeceğiz. Bugünkü etkinliğimizi de turizm etkinlikleri kapsamında yapmış olduğumuz program programlarımızdan bir tanesi. Bugün şu anda meydanda elli tane klasik otomobil görücüye çıkmış durumda. Beğeniye sunulmuş durumda. Dün de çifte minareli medresenin oradan otuz tane araçla bir şehir turu atmıştık. Bugün de kent meydanında klasik otomobillerin 1950 yılından başlamak suretiyle 1990 yılına kadar değişik dönemlerde kullanılmış olan ve şu anda da hala kullanılmaya devam eden otomobiller, klasik otomobilleri görebileceksiniz. Ben bu programın düzenlenmesinde emeği geçen, buraya kadar teşrif eden, otomobillerini bizlerle buluşturan bütün klasik otomobil severlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu ilk olur. Bundan sonra da devamını temenni ediyorum. Yine bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde valiliğimizin, büyükşehir belediye belediyemizin, kültür ve turizm müdürlüğümüzün ve diğer bütün kurumlarımızın, emniyet müdürlüğümüzün gayretleri var, çalışmaları var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin ilimizin tanıtımına, ilimizin iç turizminin gelişmesini daha da vesile olmasını diliyor, hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

Açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Klasik Araçlar Topluluğu Temsilcisi Mehmet Sadık Körükler ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM