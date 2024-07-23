Erzurum Kongresi'nin 105. Yılı Anısına Yerel Basın Sergisi - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin 105. Yılı Anısına Yerel Basın Sergisi

Erzurum Kongresi\'nin 105. Yılı Anısına Yerel Basın Sergisi

Erzurum'da düzenlenen '23 Temmuz Yerel Basın Sergisi'nde Erzurum Kongresi ile ilgili haberlerin bulunduğu gazeteler sergilendi.

23.07.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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Erzurum Kongresi'nin 105. Yılı anısına Kale Meydanı ERŞA Konağında '23 Temmuz Yerel Basın Sergisi' düzenlendi.

Erzurum'da 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 105. Yıldönümü münasebetiyle '23 Temmuz Yerel Basın Sergisi' sergisi açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Şehir Arşivi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin işbirliğiyle organize edilen serginin açılışına, TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Tahsin Şahin, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, STK Başkanları, akademisyenler ev çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, yerel basının tarihsel önemine dikkat çekerek, Erzurum Kongresi'nin ruhunu yansıtan gazete ve belgeleri sunduklarını söyledi.

Sergide Erzurum Kongresinin ilk gününden itibaren günümüze kadar çeşitli dönemlerde yayınlanan Erzurum Kongresi ile ilgili haberlerin bulunduğu gazeteler sergilendi. Sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gazeteler, Erzurum, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kongresi'nin 105. Yılı Anısına Yerel Basın Sergisi - Son Dakika

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