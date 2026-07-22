Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Kutlandı

Erzurum Kongresi\'nin 107. Yılı Kutlandı
22.07.2026 10:07
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Hüseyin Tanfer, Erzurum Kongresi’nin milli mücadeledeki önemini vurguladı ve anmayı gerçekleştirdi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tanfer mesajında, Erzurum Kongresi'nin milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "23 Temmuz Erzurum Kongresi, hürriyet meşalesine verilen ilk ateş ve milli şahlanışı gerçekleştiren tarihi bir adımdır. Erzurum Kongresi, şanlı millet ruhunun yeniden dirilişidir" dedi.

Başkan Tanfer, vatan topraklarının işgal altında bulunduğu bir dönemde kurtuluş mücadelesinin Erzurum'dan yükseldiğini hatırlatarak, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin milli iradeyi esas alan tarihi bir direnişin simgesi olduğunu ifade etti.

Erzurum Kongresi'nde yeni bir devlet kurulması fikrinin ilk kez güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirten Tanfer, kongrenin bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden sürecin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Kongrenin bölgesel nitelikte toplanmasına rağmen aldığı kararlarla milli bir kongre özelliği kazandığını vurgulayan Tanfer, "Misak-ı Milli'nin şekillenmesinde Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar belirleyici olmuş, yine bu kongreyle açılan yolda Sivas Kongresi'nin toplanması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kongresi'nin özünde "tam bağımsızlık" ve "milli bütünlük" anlayışının bulunduğunu dile getiren Tanfer, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir araya gelen vatan sevdalılarının, milletten aldıkları güçle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını kaydetti.

Mesajında Erzurum Kongresi'nde alınan "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararının bugün de geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Tanfer, şunları söyledi: "Geçmişte büyük mücadelelerle elde ettiğimiz hürriyetimiz en kıymetli mirasımızdır. Bu mirasın sahipleri olarak bizlere düşen görev, dün olduğu gibi bugün de bayrağımıza, vatanımıza ve milli değerlerimize sahip çıkmaktır. İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin 107'nci yılında Türk gençliği ve aziz milletimiz, 107 yıl önceki aynı inanç ve kararlılıkla istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi, şanlı millet ruhunun yeniden dirilişidir."

Tanfer, Erzurum Kongresi'nin yalnızca askeri bir mücadelenin değil, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve kalkınmış bir Türkiye idealinin de başlangıcı olduğuna dikkat çekerek, "Bilimde, sanatta, kültürde ve hayatın her alanında topyekün kalkınma anlayışının temelleri de Erzurum Kongresi'nde atılmıştır. Erzurum Kongresi'ni o zor şartlarda bir araya getiren tek şey Anadolu'nun irfanıdır, bu milletin özüdür, bu milletin hakikatidir, bu milletin inançlarıdır, bu milletin değerleridir. Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren ve tarihi bir adım olarak önümüze koyan birlik ve beraberlik ruhudur" dedi.

Başkan Hüseyin Tanfer, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi: "Bizlere emanet edilen bu tarihi mirası demokrasi, insan hakları ve özgürlükler temelinde geliştirerek gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kongre üyelerini ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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