Erzurum’da Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 174 etkinlik düzenlenecek - Son Dakika
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Erzurum’da Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 174 etkinlik düzenlenecek

Erzurum’da Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 174 etkinlik düzenlenecek
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum'da başladı. 23 Ağustos'a kadar 11 farklı noktada 174 etkinlik, ücretsiz konserler ve yöresel lezzetler sanatseverlerle buluşacak.

(ERZURUM) - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı olan Erzurum'da festival heyecanı başladı. Erzurum Müzesi'ndeki açılış programıyla başlayan festival, 23 Ağustos'a kadar yüzlerce etkinlikle sanatseverleri buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da, festivalin açılış programı Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla Erzurum'un Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Dokuz gün sürecek festival kapsamında kültür ve sanatın farklı disiplinlerinin kentte ziyaretçilerle buluşacağını ifade eden Çam, şehirlerin kültürel değerlerini Türkiye'ye ve dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin 11 farklı noktada 174 etkinlikle gerçekleştirileceğini belirten Çam; konser, sergi, atölye, söyleşi, tiyatro ve çocuk etkinliklerinden oluşan programın ziyaretçilere sunulacağını kaydetti.

39 LEZZET NOKTASI BELİRLENDİ

Festivalin bu yılki odak başlıklarından biri olan gastronomi kapsamında Erzurum'da "39 Lezzet Noktası" belirlendi. Cağ kebabı, cevizli kadayıf dolması, lor dolması, su böreği, hingel, ayran aşı, kesme aşı, çivil ve göğermiş peyniri gibi yöresel lezzetler festival süresince ziyaretçilerle buluşacak.

Gastronomi programında şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak'ın yanı sıra Sahrap Soysal, Asuman Kerkez, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl yer alacak. Şefler ve gastronomi uzmanları, Lezzet Noktaları ile yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum mutfağını yerinde tanıtacak.

23 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak. Konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları da festival boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Erzurum Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum’da Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 174 etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

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