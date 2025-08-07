Erzurum Oltu\'da Sulama Projesi İlerliyor

Erzurum'un Oltu ilçesi Sivridere Göleti Sulaması İkmali 2. kısım başlangıcından önce 1. kısım işi kapsamında; ana hat üzerinde 6 bin metre boru döşendi.

Projede yan kollarıyla beraber toplam miktar 8951,94 metre uzunluğuna ulaşıldı. 7'si ana hat üzerinde 11 tanesi yan kollarda bulunmak üzere toplam 18 adet hidrantı mevcut. Bahse konu işin 1. kısmı kapsamında 300 hektarlık alan sulamaya açıldı ve işletilmek üzere sulama birliğine teslim edildi. İkmal işi kapsamında; Çamlıbel, Başaklı, B. Orcuk, K. Orcuk, Erdoğmuş, Ballıca ve Kaleboğazı mahallelerinden geçecek olan Erzurum Oltu Sivridere Göleti Sulaması İkmali 2. kısım iş kapsamında; toplam 668,50 hektar olan sulama alanı 368,50 hektarlık olan kısmı bu iş kapsamında yapılacak.

Sulama kapsamında 7 tanesi çift 90 tanesi tek çıkışlı olarak projelendirilmiş olan hidrant, 2 adet basınç kırıcı, 2 adet hat kapama, 25 adet hava vanası, 34 adet tahliye çıkışı ve 29 adet ayrım yapısı olmak üzere toplam 189 adet sanat yapı bulunuyor. 12 bin 546 metresi ana hat üzerinde olmak üzere yaklaşık 34 bin 380 metre 630 mm anma çapı ile 140 mm anma çapı arasındaki PE100 boru döşenecek. Günümüz itibarıyla; ikmal işi kapsamında olan ana hat üzerinde 4 bin 200 metre boru döşendi ve 9 adet hidrant, 6 adet tahliye, 6 adet vantuz ve 2 adet ayrım yapısı yerinde ve hazır vaziyette. 1. kısımda sulamaya açılan 300 hektar alan gibi bu proje de çiftçiye destek olmaya devam ediyor. Sözleşme bedeli ise 9 milyon 449 bin TL olarak ifade edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesine bağlı Orucuk Mahallesi'nde yapımı süren Oltu Sivridere Sulaması Projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesini ziyaret etti. Ziyarete Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, DSİ Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve ilçe protokolü de katıldı. DSİ yetkililerinden proje hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Orcuk şantiyesini gezdiler. - ERZURUM