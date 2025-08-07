Erzurum Oltu'da Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum Oltu'da Sulama Projesi İlerliyor

Erzurum Oltu\'da Sulama Projesi İlerliyor
07.08.2025 12:01  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu ilçesi Sivridere Göleti Sulaması İkmali 2. kısım projesi kapsamında 6 bin metre boru döşendi. Yeni sulama alanları ve altyapı ile bölge tarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Erzurum'un Oltu ilçesi Sivridere Göleti Sulaması İkmali 2. kısım başlangıcından önce 1. kısım işi kapsamında; ana hat üzerinde 6 bin metre boru döşendi.

Projede yan kollarıyla beraber toplam miktar 8951,94 metre uzunluğuna ulaşıldı. 7'si ana hat üzerinde 11 tanesi yan kollarda bulunmak üzere toplam 18 adet hidrantı mevcut. Bahse konu işin 1. kısmı kapsamında 300 hektarlık alan sulamaya açıldı ve işletilmek üzere sulama birliğine teslim edildi. İkmal işi kapsamında; Çamlıbel, Başaklı, B. Orcuk, K. Orcuk, Erdoğmuş, Ballıca ve Kaleboğazı mahallelerinden geçecek olan Erzurum Oltu Sivridere Göleti Sulaması İkmali 2. kısım iş kapsamında; toplam 668,50 hektar olan sulama alanı 368,50 hektarlık olan kısmı bu iş kapsamında yapılacak.

Sulama kapsamında 7 tanesi çift 90 tanesi tek çıkışlı olarak projelendirilmiş olan hidrant, 2 adet basınç kırıcı, 2 adet hat kapama, 25 adet hava vanası, 34 adet tahliye çıkışı ve 29 adet ayrım yapısı olmak üzere toplam 189 adet sanat yapı bulunuyor. 12 bin 546 metresi ana hat üzerinde olmak üzere yaklaşık 34 bin 380 metre 630 mm anma çapı ile 140 mm anma çapı arasındaki PE100 boru döşenecek. Günümüz itibarıyla; ikmal işi kapsamında olan ana hat üzerinde 4 bin 200 metre boru döşendi ve 9 adet hidrant, 6 adet tahliye, 6 adet vantuz ve 2 adet ayrım yapısı yerinde ve hazır vaziyette. 1. kısımda sulamaya açılan 300 hektar alan gibi bu proje de çiftçiye destek olmaya devam ediyor. Sözleşme bedeli ise 9 milyon 449 bin TL olarak ifade edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesine bağlı Orucuk Mahallesi'nde yapımı süren Oltu Sivridere Sulaması Projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesini ziyaret etti. Ziyarete Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, DSİ Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve ilçe protokolü de katıldı. DSİ yetkililerinden proje hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Orcuk şantiyesini gezdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Oltu'da Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:14:37. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Oltu'da Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.