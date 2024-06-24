Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Bayramlaşma Töreni

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçmiş Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni yapıldı ve personel biri araya geldi.

Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa; Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğü merkezinde görev yapan personel katıldı.

Bölge Müdürü Ayatay, " Bu anlamlı günlerin Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz. Dini bayramlar, insanlar arasında kaynaşmayı, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin de bir yoludur. Bu duygularla hepinizin geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olması diliyor, tüm çalışanlarımızın aileleriyle birlikte daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Programa katılan tüm personelle tek tek bayramlaşarak geçmiş bayramlarını tebrik eden Bölge Müdürü Ayatay, sıcaklıkların arttığı bu dönemde orman yangınlarına karşı tüm personel ile birlikte dua etti. Program katılımcılara verilen ikramın ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ERZURUM