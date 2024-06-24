Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Bayramlaşma Töreni

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçmiş Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, diğer yetkililer ve personel katıldı. Ayatay, bayramlaşma sırasında orman yangınlarına karşı dua etti ve tüm çalışanların aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmesini diledi.

24.06.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçmiş Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni yapıldı ve personel biri araya geldi.

Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa; Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğü merkezinde görev yapan personel katıldı.

Bölge Müdürü Ayatay, " Bu anlamlı günlerin Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz. Dini bayramlar, insanlar arasında kaynaşmayı, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin de bir yoludur. Bu duygularla hepinizin geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olması diliyor, tüm çalışanlarımızın aileleriyle birlikte daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Programa katılan tüm personelle tek tek bayramlaşarak geçmiş bayramlarını tebrik eden Bölge Müdürü Ayatay, sıcaklıkların arttığı bu dönemde orman yangınlarına karşı tüm personel ile birlikte dua etti. Program katılımcılara verilen ikramın ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Erzurum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement