Erzurum Palandöken'de zirve ilk karla beyaza büründü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de zirve ilk karla beyaza büründü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı

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Erzurum Palandöken\'de zirve ilk karla beyaza büründü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı
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Erzurum merkezinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde Palandöken'in zirvesinde mevsimin ilk güçlü kar yağışına bıraktı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı; yeni sezon hazırlıkları süren merkezde beyaz örtü kış turizmi beklentisini artırdı.

(ERZURUM)- Erzurum'da kent merkezinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini Palandöken'in zirvesinde mevsimin ilk güçlü kar yağışına bıraktı.

Erzurum'da kent merkezinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini Palandöken'in zirvesinde mevsimin ilk güçlü kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüyen yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı pistlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Gece boyunca aralıksız devam eden yağış sonrası zirve hattı tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde soğuk ve yağmurlu hava hakimiyetini sürdürürken, Palandöken'de kaydedilen kar manzaraları kış sezonunun habercisi oldu. Yeni sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğü kayak merkezinde, zirvenin yeniden beyaza bürünmesi kış turizmine yönelik beklenti ve heyecanı artırdı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yüksek kesimlerde soğuk hava ve yağış geçişlerinin aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de zirve ilk karla beyaza büründü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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