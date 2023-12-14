Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Atatürk Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekilli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Konuğu Mehmet Özdemir'i Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, kurumlar arası iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

Hafta sonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşen Polis Akademisi Erzurum POMEM 29. Dönem Mezuniyet Töreni dolayısıyla Özdemir'i tebrik eden Rektör Çomaklı: "Ülke güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olan kahraman polislerimizin mezuniyet törenlerinde bulunmaktan ve bu sevince ortak olmaktan memnuniyet duydum. Polislerimizin layıkıyla yetiştirilmesi hususundaki hassasiyetiniz ve hizmetleriniz için de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Doğunun gözbebeği olan Erzurum'da birinci görev yılını tamamladığını ve artık kendisini de bir Erzurumlu olarak hissettiğini söyleyen POMEM Müdürü Mehmet Özdemir, bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

POMEM Erzurum'da yetişen öğrencilerin Atatürk Üniversitesinin birikiminden ve büyüklüğünden faydalanması noktasında atılacak adımları da oldukça önemsediğini ifade eden Özdemir, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM