Erzurum Polisi, Engelli Gence Polis Üniforması Hediye Etti - Son Dakika
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Erzurum Polisi, Engelli Gence Polis Üniforması Hediye Etti

Erzurum Polisi, Engelli Gence Polis Üniforması Hediye Etti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, polis üniforması giyme hayali olan engelli Kadir Furkan Susam'ı ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi. Sürpriz ziyarette Kadir Furkan Susam, ailesi ve polisler büyük mutluluk yaşadı.

23.07.2024 09:39
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Erzurum polisi, en büyük hayali polis üniforması giymek olan Kadir Furkan Susam'ı hayaline kavuşturdu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü haber merkezini arayarak polisleri çok sevdiğini ve hayali polis üniforması giymek olduğunu ileten engelli Kadir Furkan Susam'a sürpriz yapan polis büyükleri, onu belki de dünyanın en mutlu insanı yaptı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Kadir Furkan Susam'ı evinde ziyaret ederek hayali olan polis üniformasını hediye etti. O anlarda Kadir Furkan Susam kadar ailesi ve ziyarete gelen polislerde mutlu oldu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bu özel anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Polisi, Engelli Gence Polis Üniforması Hediye Etti - Son Dakika

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