Erzurum Şehir Hastanesi'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Yönetim Değişikliği

Erzurum Şehir Hastanesi\'nde Yönetim Değişikliği
01.07.2025 11:23
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Erzurum Şehir Hastanesi, yeni yöneticileriyle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Erzurum Şehir Hastanesi, yeni hizmet dönemine kurumsal bir yenilenme ve yönetim kadrosunda yapılan önemli değişikliklerle başladı. Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesi'nde güçlü bir ekip ruhuyla yeni hedeflere yürümek adına idari kadroda yapılanmaya gidildi.

Yapılan değişiklik kapsamında; İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine Mehmet Kaçuş, Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine ise Zihni Topçu atandı. Aynı zamanda başhekim yardımcıları, müdür ve müdür yardımcılarıyla yapılan görev paylaşımı gözden geçirilerek ekip güven tazeledi. Yeni yapılanmayla birlikte kurum, daha verimli, daha çözüm odaklı ve daha güçlü bir hizmet modeliyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Erzurum Şehir Hastanesi, yalnızca Erzurum'un değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının sağlık yükünü omuzlayan bir referans merkezi konumunda bulunuyor.

Günlük ortalama 11 ila 12 bin hastaya poliklinik hizmeti sunan, acil servis, yatan hasta, cerrahi ve ileri tanı merkezleriyle tüm bölgeye kesintisiz hizmet veren hastane, yaklaşık 6 bin personeliyle adeta büyük bir sağlık ordusu gibi çalışıyor. Bu büyüklük ve organizasyon gücüyle Erzurum Şehir Hastanesi, şehrin sağlık alanındaki parlayan değeri ve Türkiye'nin sağlık sistemindeki öncü kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yeni döneme ilişkin yayınladığı mesajında hem görev alan yöneticilere başarılar diledi hem de ekip ruhunu ve sorumluluğu önceleyen bir yönetim anlayışına dikkat çekti. Tör, "Yeni dönemde sorumluluk üstlenen tüm müdürlerimizi, müdür yardımcılarımızı ve başhekim yardımcılarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu makamlar, yalnızca bir görev tanımı ya da unvan değildir; bu makamlar, hizmetin omuzlandığı, sorumluluğun hakkıyla yerine getirildiği kutlu görev yerleridir. Biz bu yola 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla çıktık. Her birinizin imzası, sadece bir belgeye değil; bir duruşa, bir vizyona, bir sorumluluğa atılmıştır." diye konuştu.

Başhekim Tör, mesajının devamında kamu hizmetinde adalet, şeffaflık ve ortak sorumluluk vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Daha güçlü, daha üretken, daha adil bir yönetim anlayışıyla çalışacak; milletimizin duasını alacak bir gayret içinde olacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmetlerimizi bereketli eylesin. Yeni dönemimizde hayırlı olsun. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz; biz birlikte Erzurum Şehir Hastanesi'yiz. Yapılan bu idari düzenlemeler yalnızca bir kadro yenilenmesi değil; aynı zamanda hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal verimliliğin yükseltilmesi ve çalışan memnuniyetinin desteklenmesi için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde yönetimin öncelikli gündeminde: Hasta güvenliği ve memnuniyeti, Personel destek sistemleri, Kaynakların etkin ve adil kullanımı, Bölgesel sağlık koordinasyonunun güçlendirilmesi yer alıyor. Erzurum Şehir Hastanesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem Erzurum halkına hem de çevre illerden gelen binlerce hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edecek." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Şehir Hastanesi'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika

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