İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) öncülüğünde sona erdi. Organizasyonda yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen öne çıkan başlıklar; Erzurumlu yazarların kitap imza günleri, fotoğraf sanatçılarının sergileri ve kentin kültürel hafızasını yansıtan etkinlikler oldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi. Erzurum Konfederasyonu (ERKON) öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli olumsuzluklara rağmen Erzurum kültür ve sanat hayatını yansıtan etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle Erzurumlu yazarların kitap imza günleri ile fotoğraf sanatçılarının kentin ruhunu yansıtan karelerden oluşan sergileri, organizasyonun en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Başkanlığını Murat Şahsuvaroğlu'nun yürüttüğü Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, Erzurum'un yalnızca cağ kebabı ve kadayıf dolmasından ibaret olmadığını, kentin çok daha geniş bir kültürel ve sosyal mirasa sahip olduğunu ifade etti. Katılımcılar, Erzurum'un kültürünü, mizahını ve tarihsel derinliğini daha görünür şekilde görmek istediklerini dile getirdi.

Etkinlik alanında kurulan dev stantlarda Erzurum'dan getirilen yöresel ürünler vatandaşlarla buluşturuldu. Organik ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar büyük ilgi görürken; cağ kebabından kadayıf dolmasına, civil peynirinden ehrama kadar Erzurum'un eşsiz değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program boyunca sahne alan halk oyunları ekipleri, aşıklar, sanatçılar ve yerel müzik grupları Erzurum ezgilerini İstanbul'a taşıdı.

Erzurum'un son 80 yıllık kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Vahip Atalay Kitapsarayı standı ise organizasyonun en renkli köşelerinden biri oldu. Adeta kentin son yüzyıllık hafızasını taşıyan bu bölümde, çok sayıda yazar eserlerini okuyucularla buluşturdu.

"Erzurum'a Armağan" kitabının yazarı Alparslan Kotan, "Yanıkdere", "Kara Fatma", "Babam Nevruz'da Gelmedi" ve "Gazi İlkokulu" eserleriyle Erzurum'un direniş ve toplumsal hafızasını kaleme alan Mehmet Dağıstanlı, "Mahallelerin Hikayesi - Erzurum'un Şehrengizi" adlı yapıtıyla eğitimci Abdurrahman Zeynal, "Az Gittik Uzun Gittik" ve "Hasankale" kitaplarının yazarı Gazeteci-Yazar Kadir Sabuncuoğlu ile "Suskun Kentin Çığlığı" eseriyle Orhan Bozkurt, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri için kitaplarını imzaladı.

Türkiye'nin en uzun soluklu yerel mizah dergilerinden Fırfırık ise Kurucu Yayın Yönetmeni Vedat Refayeli ile birlikte organizasyonun gülümseten, gülümsetirken düşündüren yüzü olarak dikkat çekti. Mizahın da kültürün bir parçası olduğunu hatırlatan dergi, etkinliğe farklı bir renk kattı.

Kitap imza günleri boyunca yazarlar, okuyucularıyla bir araya gelerek Erzurum'un kültürel hafızasını, tarihini ve insan hikayelerini paylaşırken; fotoğraf sergileri de ziyaretçilere Erzurum'un doğal güzelliklerini, yaşam kültürünü ve tarihi dokusunu yeniden keşfetme imkanı sundu. - ERZURUM