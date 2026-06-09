Erzurum Tanıtım Günleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Tanıtım Günleri Sona Erdi

Erzurum Tanıtım Günleri Sona Erdi
09.06.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, kültürel etkinliklerle ziyaretçileri buluşturdu.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) öncülüğünde sona erdi. Organizasyonda yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen öne çıkan başlıklar; Erzurumlu yazarların kitap imza günleri, fotoğraf sanatçılarının sergileri ve kentin kültürel hafızasını yansıtan etkinlikler oldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi. Erzurum Konfederasyonu (ERKON) öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli olumsuzluklara rağmen Erzurum kültür ve sanat hayatını yansıtan etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle Erzurumlu yazarların kitap imza günleri ile fotoğraf sanatçılarının kentin ruhunu yansıtan karelerden oluşan sergileri, organizasyonun en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Başkanlığını Murat Şahsuvaroğlu'nun yürüttüğü Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, Erzurum'un yalnızca cağ kebabı ve kadayıf dolmasından ibaret olmadığını, kentin çok daha geniş bir kültürel ve sosyal mirasa sahip olduğunu ifade etti. Katılımcılar, Erzurum'un kültürünü, mizahını ve tarihsel derinliğini daha görünür şekilde görmek istediklerini dile getirdi.

Etkinlik alanında kurulan dev stantlarda Erzurum'dan getirilen yöresel ürünler vatandaşlarla buluşturuldu. Organik ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar büyük ilgi görürken; cağ kebabından kadayıf dolmasına, civil peynirinden ehrama kadar Erzurum'un eşsiz değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program boyunca sahne alan halk oyunları ekipleri, aşıklar, sanatçılar ve yerel müzik grupları Erzurum ezgilerini İstanbul'a taşıdı.

Erzurum'un son 80 yıllık kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Vahip Atalay Kitapsarayı standı ise organizasyonun en renkli köşelerinden biri oldu. Adeta kentin son yüzyıllık hafızasını taşıyan bu bölümde, çok sayıda yazar eserlerini okuyucularla buluşturdu.

"Erzurum'a Armağan" kitabının yazarı Alparslan Kotan, "Yanıkdere", "Kara Fatma", "Babam Nevruz'da Gelmedi" ve "Gazi İlkokulu" eserleriyle Erzurum'un direniş ve toplumsal hafızasını kaleme alan Mehmet Dağıstanlı, "Mahallelerin Hikayesi - Erzurum'un Şehrengizi" adlı yapıtıyla eğitimci Abdurrahman Zeynal, "Az Gittik Uzun Gittik" ve "Hasankale" kitaplarının yazarı Gazeteci-Yazar Kadir Sabuncuoğlu ile "Suskun Kentin Çığlığı" eseriyle Orhan Bozkurt, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri için kitaplarını imzaladı.

Türkiye'nin en uzun soluklu yerel mizah dergilerinden Fırfırık ise Kurucu Yayın Yönetmeni Vedat Refayeli ile birlikte organizasyonun gülümseten, gülümsetirken düşündüren yüzü olarak dikkat çekti. Mizahın da kültürün bir parçası olduğunu hatırlatan dergi, etkinliğe farklı bir renk kattı.

Kitap imza günleri boyunca yazarlar, okuyucularıyla bir araya gelerek Erzurum'un kültürel hafızasını, tarihini ve insan hikayelerini paylaşırken; fotoğraf sergileri de ziyaretçilere Erzurum'un doğal güzelliklerini, yaşam kültürünü ve tarihi dokusunu yeniden keşfetme imkanı sundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, İstanbul, Erzurum, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Tanıtım Günleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:57:41. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Tanıtım Günleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.