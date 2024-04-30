Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileri Mesleki Deneyimlerini Yaşadı

Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, geleceklerine adım atmanın heyecanını yaşadı.
ETU Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulut'un katılımıyla düzenlenen Önlük Giyme ve Mesleki Ant Etkinliği, öğrencilere mesleki geleceklerine dair ilk deneyimlerini yaşama fırsatı sundu.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte toplam 68 öğrenci yer aldı. - ERZURUM
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