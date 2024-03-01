Erzurum Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında eğitim öğretim faaliyetlerini içeren bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapılacak, sempozyum ve konferanslar düzenlenecek, eğitim programları ve öğrenci değişimi gerçekleştirilecektir.

01.03.2024 09:56  Güncelleme: 09:59
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yurt dışındaki paydaşlarıyla iş birliği köprüsünü güçlendiren ETÜ, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile eğitim öğretim faaliyetlerini içeren bir protokole imza attı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valıyev ile beraberindeki heyet, ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı katıldı.

İmzalanan protokol ile iki üniversitenin ortaklığında bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları yapılması, araştırma faaliyetlerine ilişkin sempozyum, kongre ve konferans düzenlenmesi, akademik materyallerin paylaşılması, eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenmesi, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi ve akademik personel hareketliliği gerçekleştirilmesi konularında mutabakata varıldı.

Törende konuşan Rektör Çakmak, Azebaycan'dan gelen misafirleri ETÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız protokol yalnızca akademik bir iş birliği değildir. Aynı zamanda tek milletin ve iki devletin dostluk bağlarının pekiştirilmesine katkı sunacak bir anlaşmadır. Bu vesileyle bir kez daha protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Rektör Valıyev ise misafirperverliklerinden ötürü Rektör Çakmak'a ve ekibine teşekkür ederek" ETÜ'nün bilgi birikiminden faydalanacak olmak bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte yaptığımız iş birliğinin somut çıktıları olacağına inanıyor ve protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmzaların atılmasının ardından konuklarını ETÜ'nün inovasyon merkezlerine götüren Rektör Çakmak, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kristal Girişimcilik Merkezi ve Bilim ve Fikir Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra Erzurum Şehir Arşivi'ne (ERŞA) geçen heyet, burada Erzurum'un köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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