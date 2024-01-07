Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Hava Meydan Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Hava Meydan Komutanlığı arasında lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Hava Meydan Komutanı Albay Ferhat Erzen'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ile Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bünyamin Özgeriş ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir Kara katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Erzurum Hava Meydan Komutanlığı personelinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere ETÜ bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardan faydalanmaları sağlanacak.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Çakmak, protokolün her iki kurum adına hayırlı olmasını temenni ederek: "Ülkemizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin mensuplarını üniversitemizin çatısı altında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Malum olunduğu üzere Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümümüzü bu yıl itibariyle aktif hale getirdik ve ilk öğrencilerimizi aldık. İnanıyorum ki öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında havacılık ve uzay mühendisliği alanlarında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu süreçte paydaşlarımızla karşılıklı iş birliği içerisinde olacağız. Bugün imzaladığımız protokolle Erzurum Hava Meydan Komutanlığı ile üniversitemizin bilgi birikimini paylaşacak ve yeri geldiği zaman onların saha tecrübelerinden istifade edeceğiz. Bu vesileyle protokolümüzün bir kez daha kurumlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM