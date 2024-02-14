Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Spor Kulübü Kuruldu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) sporun gelişimine katkıda bulunmak ve Erzurum'daki gençleri sporla buluşturmak amacıyla Spor Kulübü kuruldu.
Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan ETÜ Spor Kulübü, bokstan curlinge, voleyboldan masa tenisine, atletizmden güreşe birçok dalda faaliyet gösterecek ve genç sporcular yetiştirilmesine zemin oluşturacak.
Kulübün kuruluş süreci hakkında konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, büyük başarılar kazanmayı hedeflediklerini belirterek: "Kulübümüzü hayata geçirmek için tüzük çalışmalarımızı hazırladık ve gerekli prosedür işlemlerini tamamlayarak kulübümüzü resmen kurmuş olduk. Önümüzdeki süreçte üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz ilgi duydukları branşlarda kulübümüz aracılığıyla profesyonel sporcu olarak müsabakalara katılabilecek. Kulübümüzün kuruluşundan henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen ilk madalyamızı da kazandık. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencimiz Ebru Yakar, Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyayı üniversitemize kazandırdı. Bu süreçte bizlerin her daim yanında olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak olmak üzere Dekanımız ve Kulüp Başkanımız Prof. Dr. Birol Soysal ile birlikte tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün sporda büyük başarılara imza attığına dikkat çekerek: "Spor Bilimleri Fakültemiz gerek akademik çalışmalarıyla gerekse de elde ettiği başarılarla adından sitayişle bahsettiriyor. Öğrencilerimiz yalnızca üniversiteler arası müsabakalarda değil aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ediyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda spor kulübümüzü kurduk ve hem öğrencilerimizi hem de şehrimizdeki gençlerimizi ve çocuklarımızı vereceğimiz kurslarla sporla buluşturacağız. Bu vesileyle kulübümüze başarılar diliyor ve kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM
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