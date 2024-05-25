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Erzurum Ticaret Borsası tarafından bir süredir çalışmaları devam eden, Erzurum'un ilk ve tek akredite Fuarcılık Şirketi Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık A.Ş. kuruldu.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın gayretleriyle çalışmaları tamamlanarak kuruluş gerçekleştirilen Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık A.Ş. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Yurt İçinde Fuar düzenleme yetki belgesi alarak faaliyetlerine başladı.

Alınan, yurt içinde Fuar düzenleme yetki belgesi ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası geçmişte gerçekleştirdiği fuar ve tanıtım organizasyonlarına yeni bir nefes katarak, kurmuş olduğu Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık A.Ş şirketi marifeti ile şehrimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için, başta gastronomi, ve turizm olmak üzere, ülkemizin çeşitli şehirlerinde fuarcılık faaliyeti düzenleyerek, şehrimizi tanıtma noktasında çalışmalarını sürdürecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Erzurum Ticaret Borsası olarak kurduğumuz Fuarcılık AŞ'nin TOBB'dan gerçekleşen akreditasyonunu tamamlayarak Ulusal ve Uluslararası fuar yapabilme yetkinliğine haiz olduk ve yetki belgemizi aldık. Allah'ın izniyle; turizm, gastronomi, kültür ve tarih şehri Erzurum'u tanıtmak için yapacağımız tüm fuarlar şimdiden şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Her şey Erzurum için, Her şey Erzurum'u tanıtmak, ticaretine destek olmak için " şeklinde konuştu. - ERZURUM