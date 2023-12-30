 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Yeni Yıl Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Oral, 2024 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu. Ayrıca, 2024 yılında Borsa olarak şehrin kalkınması ve gelişmesi için yeni projeler ve çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral\'dan Yeni Yıl Mesajı
30.12.2023 - 15:19,
Abone Ol

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Oral mesajında, "2023 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılın tüm İslam alemi ile birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

2023 yılında yaşanan olumsuzlukların 2024 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Oral, "2024 yılında Borsa olarak şehrimizin kalkınması ve gelişmesi noktasında yeni proje ve çalışmalar yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm İslam alemine ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika


16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var

Son Dakika
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:49 Kamyonla çarpışan minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 17:06:11. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement