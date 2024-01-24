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Erzurum Ticaret Borsası Yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e bir ziyaret düzenledi. Ziyarette, Borsa tarafından gerçekleştirilecek projeler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'i ziyaret etti
24.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 16:49
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e bir ziyaret düzenlediler.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Borsa tarafından gerçekleştirilen ve hayata geçirecek olan proje ve çalışmaları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e yaptıkları ziyarette aktarma fırsatı yakaladılar.

Erzurum Ticaret Borsası tarafından hazırlıkları tamamlanan ve hayata geçirilecek proje ve çalışmaları Mehmet Sekmen ile paylaşan ETB Yönetimi, yapacakları çalışmaların detaylarını ve izlenecek yol haritasını da Başkan Sekmen'e aktardılar.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, başta Lisanslı Depoculuk, Soğuk Zincir Süt Projesi, Süt Toplama Merkezleri Projesi, Hayvancılık OSB, Örnek Turizm Köyü projeleri olmak üzere birçok çalışmaya ilişkin hayata geçirecekleri çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaştılar.

Ziyarette Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca iştigal ettikleri sektörler ile alakalı yaşanan sıkıntılara ilişkin de Başkan Mehmet Sekmen'e bilgiler sundular.

Öte yandan Ziyarete Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkana Yardımcıları Eletdin Ürüşan, Turhan Dinler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yalçın Meral, Vesfi Koç, Aykut Koç, Orhan Tohumcu, Ali Laç, Yavuz Akpınar ile Genel Sekreter Ensar Korucuk"da katıldılar.

Ayrıca ziyaretin anısına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e Oltu Taşı işlemeli ay yıldızlı rozet takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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