 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2024 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Aralık Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, Ocak ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, TOBB Erzurum Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, TEPAV'ın 2023 yılı Erzurum İli Ekonomik Göstergeler Raporu'nu paylaştı. Meclis toplantısında bazı üyelere teşekkür plaketi verildi.

02.02.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2024 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Aralık Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, yönetim kurulunun Ocak ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kılıç konuşmasında, GES Projesi için ETSO'da yapılan istişare toplantılarının yanı sıra, güncellenen, 'Erzurum Ekonomik Raporu'nun TOBB'a sunulması, devlet destekleri kapsamında projesi kabul edilen firmalara yönelik olarak yapılan 'Verimlilik Analizi Çalıştayı', yatırımcılar için düzenlenen "Yeşil Sanayi Destek Programı" bilgilendirme semineri, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına yönelik istişare toplantısı ile Genç ve Kadın Girişimciler kurullarının Ocak ayında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Vekili Kılıç ayrıca iştirak edilen toplantılar, temsil ve ziyaretlerle ilgili de Meclis'e bilgi sundu.

Meclis toplantısında daha sonra TOBB Erzurum Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) 2023 yılı Erzurum İli Ekonomik Göstergeler Raporu'nu meclis üyeleriyle paylaştı.

Toplantının sonunda, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç tarafından üye ziyaretlerini tamamlayan 4. Meslek Komitesi Başkanı Adem Şahan'a ve 13. Meslek Komitesi Başkanı Cemal Ardahanlı'ya teşekkür plaketi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
    10:46 Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

  • İçişleri Bakanı: 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti
    10:30 İçişleri Bakanı: 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.

  • Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti
    10:28 Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Gasp amacıyla binmedim, olay spontane gerçekleşti

    İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi bıçaklayarak öldüren D.A'nın ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

  • 2'si kanser olmak üzere 13 ilaç geri ödeme listesine alındı
    10:18 2'si kanser olmak üzere 13 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.

  • Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada
    10:08 Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada

    2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

  • MİT ve Emniyet, İsrail istihbaratına bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı
    09:51 MİT ve Emniyet, İsrail istihbaratına bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

  • Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti
    09:44 Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti

    Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

  • Konya'da kardeşini öldüren zanlı sahte kimlikle yakalandı
    09:43 Konya'da kardeşini öldüren zanlı sahte kimlikle yakalandı

    Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldüren ve yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı. Zanlının sahte kimlikle Gaziantep'te yaşadığı ve bir terzi dükkanında çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Meclis Başkanı, Gökhan Yılmaz, Erzurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 10:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement