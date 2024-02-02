Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2024 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Aralık Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, yönetim kurulunun Ocak ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
Kılıç konuşmasında, GES Projesi için ETSO'da yapılan istişare toplantılarının yanı sıra, güncellenen, 'Erzurum Ekonomik Raporu'nun TOBB'a sunulması, devlet destekleri kapsamında projesi kabul edilen firmalara yönelik olarak yapılan 'Verimlilik Analizi Çalıştayı', yatırımcılar için düzenlenen "Yeşil Sanayi Destek Programı" bilgilendirme semineri, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına yönelik istişare toplantısı ile Genç ve Kadın Girişimciler kurullarının Ocak ayında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Vekili Kılıç ayrıca iştirak edilen toplantılar, temsil ve ziyaretlerle ilgili de Meclis'e bilgi sundu.
Meclis toplantısında daha sonra TOBB Erzurum Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) 2023 yılı Erzurum İli Ekonomik Göstergeler Raporu'nu meclis üyeleriyle paylaştı.
Toplantının sonunda, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç tarafından üye ziyaretlerini tamamlayan 4. Meslek Komitesi Başkanı Adem Şahan'a ve 13. Meslek Komitesi Başkanı Cemal Ardahanlı'ya teşekkür plaketi verildi. - ERZURUM
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