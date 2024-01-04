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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği'nde Değişiklikleri Ele Aldı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği'nde Değişiklikleri Ele Aldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikleri ele aldı. ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, yönetmelikte yapılacak sınıflandırma ve kayıtların tutulmasıyla ilgili görüş ve öneriler dile getirildi. Belirlenen görüş ve öneriler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilecek.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği\'nde Değişiklikleri Ele Aldı
04.01.2024 - 16:41,
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkındaki yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkındaki yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle ilgili Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkan Gökhan Yılmaz başkanlığında bir istişare toplantısı düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya ve Fırat Karakaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Emrah Aras'ın katıldığı toplantıda, söz konusu yönetmelikte yapılacak sınıflandırma ve kayıtların tutulmasıyla ilgili görüş ve öneriler dile getirildi. Toplantıda belirlenen görüş ve öneriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bildirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliği'nde Değişiklikleri Ele Aldı - Son Dakika
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