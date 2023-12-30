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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ETSO Stratejik Planı çerçevesinde 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, 2024 yılında yapılması planlanan faaliyetler istişare edildi. Başkan Özakalın, toplantıda Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
30.12.2023 - 11:01,
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında yapıldı.

Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, ETSO Stratejik Planı çerçevesinde 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, 2024 yılında yapılması planlanan faaliyetler istişare edildi. Başkan Özakalın toplantıda, yıl boyunca özveri ve uyum içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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