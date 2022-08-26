Aşkale'de sünnet şöleni, 250 çocuk sünnet edildi - Son Dakika
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Aşkale'de sünnet şöleni, 250 çocuk sünnet edildi

26.08.2022 14:17
Aşkale'de sünnet şöleni, 250 çocuk sünnet edildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Belediye tarafından Sünnet Şöleni düzenlendi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Belediye tarafından Sünnet Şöleni düzenlendi. Program çerçevesinde 3 gün içerisinde 250 çocuk sünnet ettirilecek.

Gerçekleştirilen Şölen öncesinde sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken aileler ve ilçe vatandaşları için Aşkaleli sanatçı Taner Mutlu tarafından konser verildi.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve ilçe protokolünün katılım sağladığı törende konuşan Başkan Ahmet Yaptırmış, "Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ettik" dedi.

Aşkale Belediyesi, tarafından her yıl gerçekleştirilmesi düşünülen Sünnet Şölenine vatandaşlar büyük bir katılımın sağladı.

Birincisi düzenlenen Aşkale Belediyesi Sünnet Şöleni Aşkale Toplum Sağlığı Merkezinde yapıldı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Bu etkinlik belediyemizin sosyal sorumluluk projesi dahilindedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğlenceli gösterilerimiz olacak. Şölen çerçevesinde sünnet olmak için kayıt yaptıran çocuklara pelerin, pantolon, ayakkabı, şapka, asa olmak üzere bütün kıyafetleri ile hastane masrafları belediyemiz tarafından karşılıyoruz" dedi.

"Yaptığımız tüm hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir"

"Evlatlarımızın erkekliğe ilk adımı atacağı ve onlar için çok önemli olan bu günü en iyi şekilde yaşatmayı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir gün olmasını sağlayacağız" diyen Başkan Yaptırmış "Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Yaptığımız bütün hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir. Ailelerimizin en mutlu anlarını yaşayacağı bu güzel şölende tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzurum, Şölen, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşkale'de sünnet şöleni, 250 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

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