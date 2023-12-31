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Erzurum'un Horasan ilçesinde üretilen Hink Yemeği coğrafi işaret aldı - Son Dakika
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Erzurum'un Horasan ilçesinde üretilen Hink Yemeği coğrafi işaret aldı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azaplı köyünden çıkarak coğrafi işaret alan Hink Yemeği, tadanlara farklı bir lezzet sunuyor. Hink Yemeği, Azaplı Köyünün mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olup, coğrafi sınırla ün bağı bulunan bir yemektir. Üretimi, kolostrum sütü kullanılması bakımından coğrafi sınıra özgü nitelik taşır. 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alan Hink Yemeği, Erzurumlu hanımlar tarafından da sıkça pişirilmektedir. Hink Yemeği yapımı için hamur bileşenleri karıştırılıp yoğrulur, iç harç hazırlanır ve hamurlar bu harçla doldurulup haşlanır. Servisi sıcak olarak yapılır.

Erzurum\'un Horasan ilçesinde üretilen Hink Yemeği coğrafi işaret aldı
31.12.2023 - 12:52,
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azaplı köyünden çıkarak coğrafi işaret alan Hink Yemeği, tadanlara farklı bir lezzet sunuyor.

Erzurum Hink Yemeğinin coğrafi sınırda uzun bir geçmişi bulunuyor. Bu yemek Azaplı Köyünün mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip. Şimdilerde ise artık coğrafi işarete sahip ve ismi artık herkes tarafından biliniyor. Üretimi, kolostrum sütü kullanılması bakımından coğrafi sınıra özgü nitelik taşır. Bu sebeplerle coğrafi sınırla ün bağı bulunan Erzurum Hink Yemeğinin üretiminin tüm aşamaları, coğrafi sınırda gerçekleşiyor. 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç olarak coğrafi işaret alan Hink Yemeği, Erzurumlu hanımlar tarafından da sıkça pişiriliyor.

Hink Yemeği yapımı

Hamur bileşenleri derin bir kapta iyice karıştırılıp sert bir zeminde yoğrulur. Hazırlanan hamurdan 3 cm büyüklüğünde parçalar alınır, elde yuvarlanarak 4 cm çapında silindir yapılır ve bıçakla 4 cm genişliğinde kesilerek küçük parçalar elde edilir. Hamur parçalarının üzerlerine un serpilip elde açılarak kese şekli verilir. Bir tencerede eritilen tereyağına, küçük parçalar halinde doğranmış soğan ve kıyma eklenip soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Salça, pul biber, tuz, kuru reyhan, kuru nane, karabiber ve kimyon ilave edilip homojen hale gelinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha kavrularak iç harç hazırlanır. Kolostrum sütü kaynatılıp ılıtılır ve bir kapta yumurta ile iyice çırpıldıktan sonra iç harç ile karıştırılır. Bu karışım, kese şeklinde hazırlanan hamurlara yaklaşık 15'er g doldurulup hamurların ağzı iyice kapatılır. Bir tencerede kaynatılan suya tuz ilave edilir ve doldurulmuş hamurlar bu suda 8-10 dakika kadar haşlanır. Pişen hamurlar süzülerek sudan çıkarılır. Erzurum Hink Yemeğinin servisi, sıcak olarak yapılır. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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