Erzurum'un İlk Defterdarı Selahattin Atabek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'un İlk Defterdarı Selahattin Atabek

Erzurum\'un İlk Defterdarı Selahattin Atabek

Selahattin Atabek, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Erzurum'un yeni defterdarı olarak atandı.

01.12.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Erzurum'un yeni defterdarı oldu.

Yaklaşık olarak 4 yıldır Erzurum'da Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve kurumu ülke genelinde tahsilat oranında zirveye taşıyan Selahattin Atabek, yerinde kaldı. Ancak bu defa Vergi Dairesi Başkanı olarak değil, Defterdar olarak. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Vergi Dairesi başkanlığı kapatılıp yerine Defterdarlık olarak hizmet veren kuruma atama yapıldı, bu göreve yine Atabek getirildi. Mevcut Defterdar Mehmet Atabek'in Muş Defterdarı olması sebebiyle boşalan bu göreve getirilen Selahattin Atabek, yeni düzenleme ile Erzurum'un da ilk defterdarı oldu.

Yeni bir döneme girildiğini söyleyen Defterdar Atabek, "Erzurum'u geldiğim günden beri sevdim ve bugün başka bir unvan altında görev yapacak olmaktan son derece mutluyum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'un İlk Defterdarı Selahattin Atabek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 13:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'un İlk Defterdarı Selahattin Atabek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.