Erzurum\'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı\'nın Kabulü Kutlanıyor

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sıradan günlerin, sıradan hayatların dönüm noktaları vardır. Hayat o noktadan sonra artık eskisi gibi akamaz. Devir aynı devir, gün aynı gün, kader aynı kader değildir. Analar bebeklerini, çocuklar büyüme ihtimallerini, kadın ve erkekler özgür yaşama ihtimallerini geride bırakır. Zaman bambaşka bir zamandır.

Erzurum bir şehir değildir artık. Sokakları can pazarı, tabyaları düşman yatağı, dağı taşı istiladır. Bu karanlığın içinden çıkmanın tek yolu ya İstiklal ya Ölümdür. Ölümlü günlerin ardından istiklal 12 Mart sabahı gelir. O gün bu gündür kutlanan bir zafer günüdür 12 Mart.

Bugün Erzurum'un kurtuluşunun yanı sıra başka bir onuru da yaşıyoruz. Kurtuluş mücadelemizin şahlanan ruhunun yansıması olan İstiklal Marşımızın kabulünün de yıldönümüdür bugün. Her satırı, her kıtası hala bizim için verdiğimiz mücadelenin, hürriyetperver ruhumuzun bir ifadesidir.

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisi ile bu günde meydana gelen iki güzel olayın seneyi devriyesini kutluyorum." - ERZURUM