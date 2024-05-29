Erzurum\'un Oltu ilçesinde muhtar köy tanıtım programı düzenledi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar seçilen Necdet Kamacı, ilk icraat olarak köyünün tanıtımı için program yaptı.

Oltu ilçesi Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, köyüne muhtar seçildikten sonra köy tanıtım programı düzenledi. Muhtar köyün okul bahçesinde toplanan vatandaşlara Oltu cağ kebabı ve semaver çayı ikram etti, orkestra eşliğinde halaylar çekti. Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, "Bugün köyümüzün tanıtım programı düzenledik. Köyümüzde yaşayanları birbiriyle kaynaştırmak, aramızdaki dargınlıkları ortadan kaldırmak, kimse kimse ile küs olmasın birlik beraberlik olsun istiyoruz. Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapacağım" dedi.

Köy tanıtım programına; Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Erzurum Büyük Şehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Karaoğlu, Erzurum Büyük Şehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Çelik, Oltu Orman İşletmesi Şube Müdürü Atakan Akalan, MHP Oltu ilçe Başkanı Veda Sağlam, belediye meclis üyeleri, Avukat Muharrem Kalyon ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM