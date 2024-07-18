Erzurum\'un Oltu ilçesinde sel ve toprak kayması sonucu büyük hasar

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Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde büyük zarara sebep olan sel ve toprak kaymasının verdiği ağır hasarın tespiti yapılıyor.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet Ayvalı Mahallesi'nde inceleme yaptı, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vali Çiftçi, uzun yıllar bölgeye benzeri bir yağış miktarının düşmediğini ifade ederek, "Oltu'ya uzun yıllar ortalamasının iki katı yağış düştü. Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz. Toprak tamamen yağmura doymuş durumda. Meteorolojinin uyarıları anında vatandaşlarımıza iletiyoruz. Özellikle dere ve benzeri zarar görecekleri yerden uzak kalsınlar" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Narman Kaymakamı-Oltu Kaymakam Vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı Ayhan Karaoğlu, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, İl Müftüsü Rüstem Can, Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Alpaslan Kenger ve diğer kurum amirleri de sel bölgesine geldi.

Ayvalı Mahallesi'nde hasar tespiti ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, AFAD, DSİ, ilçe belediyeleri ve diğer ekiplerin çalışmaları ile hayatın normale dönmesi için çaba gösteriliyor. - ERZURUM