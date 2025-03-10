Erzurum'un toplam 364 şehit ve 428 gazisi var - Son Dakika
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Erzurum'un toplam 364 şehit ve 428 gazisi var

Erzurum\'un toplam 364 şehit ve 428 gazisi var

2024 yılı itibariyle Erzurum'da toplam 364 şehit, 428 gazi bulunuyor.

10.03.2025 10:17
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2024 yılı itibariyle Erzurum'da toplam 364 şehit, 428 gazi bulunuyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere sağlanan hizmetler kapsamında 2024 yılında; 20 kişinin istihdamı sağlandı. 107 kişi ücretsiz seyahat kartı hizmetinden faydalandırıldı. 2024 yılında şehit yakını ve gazilere toplam 2 bin 662 ziyaret gerçekleştirildi.

2024 yılında toplam 16 projeye imza atıldı. Bunlar; Genç Mucitler Geleceğı Kodluyor Projesi, Toprakla Gelen Engelsiz Sanat Projesi, Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi, Kardeşliğe Uzanan El Projesi, Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor Projesi, Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi Projesi, Yaşlılara Evde Bakım Projesi, Bir Kalem Bir Gelecek Projesi, Genç Yetenekler ile Sesin Yolculuğu Projesi, Okuyarak Büyüyen Nesiller Projesi, 7'den 70'e Ecdada Yürüyüş Projesi, Şehitlerimizin Emanetleriyle Okuyoruz Projesi, Tarihe Yolculuk Kültür Yolu Projesi, Erzurum Çocuk ve Gençlik Festivali, Ulusal Çocuk Formu Çeyrek Asır Buluşmaları Çocuk Hakları Komitesi ve Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi Projesi oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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