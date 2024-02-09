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Cağ kebabını en hızlı tüketen ödülün sahibi oldu

Erzurum'un yöresel ürün ve lezzetleri Denizlililerle buluştu

DENİZLİ - Erzurum'a özgü yöresel ürün ve lezzetler, düzenlenen tanıtım günlerinde Denizlililerle buluştu. 100 kilo cağ kebabının vatandaşlara ikram edildiği etkinlikte, kebabı en hızlı tüketen ödülün sahibi oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu'nun önemli lezzetlerinin yer aldığı kültür ve gastronomi etkinliğinin açılışı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Başkan Zolan ve Başkan Doğan, açılışın ardından alanda açılan stantları ziyaret ederek, katılımcıları selamlayıp ürünler hakkında bilgi aldı.

Doğu Anadolu'nun başkenti Erzurum'un İspir kuru fasulyesinden göğermiş peynirine, balından pekmezine, meşhur cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına damak çatlatan lezzetler Denizlililerin damaklarını şenlendirdi. Açılışa katılan vatandaşlara 100 kilogram cağ kebabı ikram edilirken, cağ kebabı yemek yarışması ise nefesleri kesti. Yarışmada en hızlı cağ kebabını tüketen genç, 2 bin liralık ödülün sahibi oldu. Erzurum yöresini tanıtan etkinliğin, Denizli Adalet Parkı yanında 12 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

En hızlı Cağ Kebabı yeme yarışmasında birinci bitiren ve 2 bin TL para ödülünün sahibi olan Fikri Berk Odunkeserler, "Kendime güvendiğim için yarışmaya katıldım. Aslında daha zor bekliyordum, kolaydı ve heyecanı geçti. Çok lezzetliydi, en sevdiğim yemeklerden bir tanesi onu en iyi şekilde değerlendirdim. 2 Bin TL para ödülü vardı onu da kazandım" dedi.

Denizlileri tanıtım günlerine davet eden Denizli Erzurumlular Derneği Başkanı Yakup Odunkesenler de "Yaklaşık 20 yıldır Denizli'de yaşıyorum. Her yıl geleneksel olarak bu tanıtım günlerini düzenliyoruz. Erzurum'u Denizli'nin ayağına getiriyoruz. Kendimize has olan yöresel ürünlerimiz var. Bugün Cağ Kebabımız, kadayıf dolmamız gibi ürünlerle hasret gideriyoruz. Etkinliğe hem Denizlililer, hem de Erzurumlu hemşehrilerimiz geliyor. Tescillenmiş ürünlerimizi herkes biliyor. Protokolle bugün açılışımızı yaptık ve 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar buradayız" şeklinde konuştu.

Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla etkinliğe gelen Bülent Bayrak ise "Hakiki doğal ürünler var, biraz alışveriş yaptık. Erzurum'un yöresel yemeklerini tadıyoruz, ürünlerine bakıyoruz güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.