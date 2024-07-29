Erzurum Valiliği, Aziziye Tabyası'nda büyükbaş hayvanların otlatıldığı haberlerine açıklama yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valiliği, Aziziye Tabyası'nda büyükbaş hayvanların otlatıldığı haberlerine açıklama yaptı

Erzurum Valiliği, Aziziye Tabyası\'nda büyükbaş hayvanların otlatıldığı haberlerine açıklama yaptı

Erzurum Valiliği, Aziziye Tabyası'nda büyükbaş hayvanların otlatıldığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaparak, olayın 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştiğini ve işletmeci tarafından aynı gün müdahale edildiğini belirtti. Hayvan sahipleri ve çobanların mukavemet göstermesi üzerine durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bildirildiği ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayvan sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sınırlarında yerleşim yerlerine zarar verilerek hayvanların Milli Park'a sokulduğu tespit edildiği ve bu durumu önlemek için ihaleye çıkıldığı ve işe başlandığı belirtildi.

29.07.2024 09:32
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Erzurum Valiliği, "Aziziye Tabyası'nın içerisinde büyükbaş hayvanların otlatıldığı" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yer alan "Aziziye Tabyası'nın içerisinde büyükbaş hayvanların otlatıldığına" ilişkin haberlere konu olayın 2 Temmuz'da 2024 tarihinde gerçekleştiği ve işletmeci tarafından olaya aynı gün müdahale edildiği vurgulandı.

Hayvan sahipleri ve çobanların işletmeciye mukavemet göstermesi sonucu durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğüne bildirildiği ve ilgili personelin bölgeye intikal ettirildiği ifade edilen açıklamada, daha sonra şöyle devam edildi: "Hayvan sahipleri ve çobanların DKMP personeline de mukavemet göstermesi sonucu olay yerine polis ekipleri davet edilmiştir. Polis ekiplerinin olaya hızlı ve etkin müdahalesiyle hayvan sahipleri hakkında yasal işlem başlatılmış ve hayvanlar Milli Parklar sınırlarından tamamen tahliye edilmiştir. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar güncel olmayıp, söz konusu fotoğraf ve videoların olayın yaşandığı günden önce işletmeci tarafından şikayet ve iddiasını ispatlamak amacıyla çekilen ve polis merkezine intikal ettirilen video ve fotoğraf olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu olaya ilişkin adli makamlara gerekli bildirimler yapılmış, işletmeci tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

DKMP Bölge Müdürlüğünce sürecin takip edildiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca ifade etmek gerekir ki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sınırları yakınında çok sayıda yerleşim yeri bulunduğu bilinmekte olup, Milli Park sınırını çevreleyen ihataya zarar verilerek boşluklar oluşturulduğu ve hayvanların buradan Milli Park'a sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ihatanın tamamlanması ve eksik yerlerin tamamlanması için ihaleye çıkılmış olup, 22 Temmuz'da yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği, Aziziye Tabyası'nda büyükbaş hayvanların otlatıldığı haberlerine açıklama yaptı - Son Dakika

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