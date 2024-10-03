Erzurum Valiliği Tavuk/Güvercin Kümeslerini Kaldırdı - Son Dakika
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Erzurum Valiliği Tavuk/Güvercin Kümeslerini Kaldırdı

Erzurum Valiliği Tavuk/Güvercin Kümeslerini Kaldırdı

Erzurum Valiliği, Kiremitlik Tepe Tabyaları çevresindeki hobi amaçlı tavuk ve güvercin kümelerinin kaldırılması amacıyla bir açıklama yaptı. 5326 Sayılı Kanun gereğince idari yaptırım uygulanarak, kümesler temizlendi.

03.10.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
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Erzurum Valiliği Kiremitlik Tepe Tabyaları çevresinde bulunan tavuk/güvercin kümeslerinin kaldırılması hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması Hakkında 2024/2 Sayılı Valiliğini yayımladığı Genel Emir gereğince, Adnan Menderes Mah. Su Deposu Yolu Üzerinde Bulunan Kiremitlik Tepe Tabyaları'nın etrafındaki dağlık alanda hobi amaçlı kullanılan tavuk/güvercin kümeslerinin tarihi alan ve çevresinde yapılacak çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmalarından dolayı kaldırılması talimatı üzerine, kümes sahiplerine ulaşıldığı, kümeste bulunan tavuk/güvercinlerin zarar görmemesi ve sağlıklı bir şekilde taşınması için 15 gün süre verildiği belirtilerek, " 01.10.2024 tarihi itibarıyla söz konusu alan, Palandöken Belediyesi Zabıta Görevlileri tarafından kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda Alandaki bazı tavuk/güvercin kümeslerinin kaldırılmamış olduğu görülmüştür. Denetim sonucunda tavuk/ güvercin kümes sahipleri tekrar teyit edilerek, bu şahıslara 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesi (Emre Aykırı Davranış) gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Söz konusu alandaki tavuk/güvercin kümesleri, Palandöken Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde kaldırılarak temizlenmiştir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği Tavuk/Güvercin Kümeslerini Kaldırdı - Son Dakika

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