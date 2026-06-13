Vali Baruş Aşkale\'de İnceleme Ziyareti Gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale ilçesinde yürütülen kamu yatırımları, sosyal projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve üretim tesislerini yerinde incelemek üzere kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

İlçe girişinde Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Baruş, ilk olarak Aşkale Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Kaymakamlık şeref defterini imzalayan Baruş, burada ilçenin genel durumu, kamu hizmetlerinin işleyişi ve devam eden devlet yatırımları hakkında detaylı bir brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, programının ikinci durağında Aşkale Belediye Başkanlığı'na geçerek Belediye Başkanı Şenol Polat ile bir araya geldi. Başkan Polat'tan belediyenin ilçede yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve yerel projeler hakkında bilgi alan Vali Baruş, yerel yönetimlerin kamu hizmetlerindeki önemine değindi.

Resmi kurum ziyaretlerinin ardından sahaya inen Vali Baruş, ilçe merkezindeki esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Vatandaşlarla ve bölge esnafıyla tek tek selamlaşarak sohbet eden Baruş, halkın talep, ihtiyaç ve önerilerini doğrudan dinleyerek notlar aldırdı. İlçe genelindeki imar ve modernleşme çalışmalarını da yakından takip eden Vali Baruş, Aşkale'deki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden binaların tahliye ve yapım süreçlerine dair teknik bilgi alan Baruş, güvenli konut üretiminin önemini vurguladı.

Vefa ziyaretleri kapsamında ilçede ikamet eden bir gazi ve bir şehit ailesinin evine konuk olan Vali Baruş, "Devletimiz, canlarını bu vatan için siper eden aziz şehitlerimizin emanetlerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındadır" mesajını verdi. Vali Baruş, sosyal belediyecilik ve yardımlaşma faaliyetleri kapsamında ilçeye kurulması planlanan aşevi alanını da ziyaret ederek projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi.

Bölge ekonomisinin can damarlarından biri olan Aşkale Çimento Fabrikası'nı ziyaret eden Vali Aydın Baruş, fabrikanın üretim kapasitesi, istihdam durumu ve bölge ekonomisine sağladığı katma değer hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Son olarak kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'ne geçen Vali Baruş, tesisin mevcut altyapısını, pist durumunu ve tesiste yapılması planlanan modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Aşkale ilçesindeki temaslarını tamamlayan Vali Aydın Baruş, verimli geçen programın ardından ilçe yöneticilerine teşekkür ederek Erzurum merkeze hareket etti.

Ziyaretler boyunca Vali Baruş'a, Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. - ERZURUM