Erzurum Valisi Baruş gezici kütüphanede çocuklarla buluşup kitap okumayı önerdi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Gezici Kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında kütüphaneden yararlanan çocuklarla bir araya gelen Vali Baruş, miniklerin kitaplarla kurduğu bağı ve okuma heyecanını yakından gözlemledi. Çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Baruş, onlara kitap okumanın önemi üzerine tavsiyelerde bulundu ve okuma alışkanlığı kazanmaya teşvik etti.

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve kültür hayatına katkı sunan projelerin önemine değinen Vali Baruş, kütüphanenin faaliyetleri ve mobil hizmet kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Gezici kütüphanelerin özellikle merkezi kütüphanelere erişimi kısıtlı olan bölgelerdeki çocuklar için fırsat eşitliği sağladığını belirten Baruş, yerinde yürüttüğü incelemelerin ardından kütüphane çalışanlarına teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.