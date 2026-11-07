Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban'da 40 kursiyerin eğitim gördüğü ADEM'i gezdi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban'da 40 kursiyerin eğitim gördüğü ADEM'i gezdi

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Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban\'da 40 kursiyerin eğitim gördüğü ADEM\'i gezdi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesinde kaymakamlık ve ADEM'e ziyaretlerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baruş, ADEM'de 40 kursiyerin eğitim gördüğü tel kırma ve el sanatları kursunu gezdi; gençlik ofisi ve etüt merkezinde öğrencilerle görüştü.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Karaçoban ilçesinde bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve ilçe kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, ilk olarak kaymakamlık makamına geçerek ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Kaymakam Selimoğlu'ndan ilçenin ihtiyaçları, devam eden yatırımları ve planlanan projelerine ilişkin kapsamlı bir brifing alan Vali Baruş, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaştırılması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların el emeği eserlerine tam not

Yönetsel toplantıların ardından saha incelemelerine başlayan Vali Baruş, Karaçoban Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti. Merkezde kadınların mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla açılan tel kırma ve el sanatları kursu sınıflarını gezen Vali Baruş, eğitmenlerden kursun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Toplam 40 kursiyerin eğitim gördüğü merkezde, kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru geleneksel eserleri tek tek inceleyen Vali Baruş, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Geleneksel el sanatlarının yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ve kadınların ekonomik ile sosyal hayata entegre edilmesinin önemine dikkat çeken Baruş, bu tür merkezlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Vali Baruş gençlerle gelecek hedeflerini konuştu

İlçe temaslarının son bölümünde eğitim ve gençlik yatırımlarına yönelen Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban Müftülüğü Gençlik Ofisi, Okuma Salonu ve öğrencilerin sınavlara hazırlandığı etüt merkezini ziyaret etti.

Burada ders çalışan ve eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek sıcak bir sohbet gerçekleştiren Vali Baruş, gençlerin eğitim hayatları, kariyer planları ve gelecek hedefleri hakkındaki düşüncelerini dinledi. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Vali Baruş, "Gençlerimizin eğitimine, kültürel ve kişisel gelişimine doğrudan katkı sağlayan bu tür sosyal ve eğitsel mekanların varlığı, ilçelerimizdeki başarı çıtasını yukarı taşıyacaktır" diyerek bu tür merkezlerin önemine vurgu yaptı.

Vali Baruş, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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