Erzurum Valisi Çiftçi\'den Kan Bağışı Etkinliğine Destek

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" kan bağışı etkinliği vesilesiyle; Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve Kızılay yetkilileri eşliğinde kan bağışında dereceye giren Ahmet Batın Güler, Kasım Keskin, Hamza Polat, Melisa Akyıldırım ve Sevilay Kars'ı makamında kabul etti.

"Marifet iltifata tabidir" anlayışıyla hareket eden Vali Mustafa Çiftçi; Erzurum Valiliği himayesinde, Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediye Başkanlığı ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Pasinler" kan bağışı etkinliğinden dolayı Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel'e başarı belgesi, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'na ise teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Pasinler TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yusuf Can Çiftçioğlu'na da hediye takdim edildi. - ERZURUM