Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

15.07.2024 11:18
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Milletimizin birlik, beraberliğini ve milli irademizi hedef alarak demokratik düzenimizi yıkmak, temel hak ve özgürlüklerimizi yok etmek maksadıyla planlanan 15 Temmuz hain darbe girişimi neticesinde ülkemiz; FETÖ/PDY terör örgütünün ve arkasındaki derin güçlerin istiklal ve istikbalimize kast ettiği menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Tarihin çeşitli safhalarında olduğu gibi bundan sekiz yıl önce de zulme razı olmayan necip milletimiz; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve yüreklerdeki iman gücü ile İstiklalimize göz dikmiş olan alçaklara geçit vermemiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi milletin parası ile alınan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterler tertemiz alınlara doğrultulmuş; mayası milletimizin azim ve kararlığıyla yoğrulmuş olan Yüce Meclisimiz hedef alınmıştır. Vatanın dört bir yanında al bayrağımızın etrafında meydanlarda toplanan halkımız, salaların muştusuyla hain emeller peşinde koşan şer odakların hesaplarına mani olmuştur." dedi.

"Bu destanı unutturmayacağız"

Bu kutlu gecenin, ecdadın yazdığı diğer zaferler gibi şanlı bir sayfa olarak tarihte destansı bir direniş örneği olarak yerini aldığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Bizlere düşen bu destanı unutturmamak; demokrasiyi, milli iradeyi, bu ülkeyi vatan yapan bütün değerlerimizi savunmak uğrunda hiçbir tehlikeden çekinmemeyi genç nesillerimize kazandırmaktır. O gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutmayacak, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için milletimizin yazdığı kahramanlığın öyküsünü bir gurur nişanesi olarak gönüllerimizde taşıyacağız. Milli irade zaferinin 8. yıl dönümü dolaysıyla devletimizin bekasına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, güven ve huzuruna yönelik alçakça girişimler içinde yer alan şer odaklarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını belirtmek istiyorum. Milli iradeye bağlılığımızı bir kere daha açıkça ifade ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınladı - Son Dakika

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