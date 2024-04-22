Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihin milletimizi bir araya getiren ve milli iradenin temsil edildiği bir gün olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın ülkemizi daha da ileri seviyelere taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.

22.04.2024 16:37
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi mesajında, "23 Nisan 1920, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." şiarıyla Kurtuluş mücadelemize yol gösterici olan, çalışmalarıyla milli iradenin temsil edilmesini sağlayan ve böylelikle milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı kutlu gündür" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın heyecanı yaşadıklarını anlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Cumhuriyetimizin kurulmasında vatanın bütünlüğünü ve milletimizin özgürlüğünü tüm dünyaya haykırdığımız 23 Nisan tarihi; o güne kadar yaşadığımız zorlukların bir özeti, Büyük Millet Meclisimiz de bu mücadeleye bir ön söz olmuştur.

Gazi Meclisimiz, İstiklal Savaşı'nın sevk ve idare edilmesindeki çalışmalarıyla milletimizin sorumluluğunu üzerine alıp onu esaretten kurtarma mücadelesinde benimsediği tam bağımsızlık hedefini milli iradeye dayanarak gerçekleştirmiştir. Böylelikle binlerce yıllık medeniyetimizin son temsilcisi olan ve gururla 100. yılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesine büyük katkı sağlamıştır.

7 Kasım 1919'da Meclis-i Mebusan için Erzurum'dan milletvekili seçilen, Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı seçilen Gazi Mustafa Kemal, milli iradenin hakim kılındığı bu kutlu günü devletimizin ebedi güvencesi olarak gördüğü; her biri geleceğimizin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığı olan çocuklarımıza armağan etmiştir" diye konuştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mesajında çocuklara hitaben ise şunları kaydetti; "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocukları kucaklayan evrensel bir anlayışla dünyada sizlere armağan edilmiş yegane bayram olduğunun bilinciyle zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasimizin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceğinize olan inancım tamdır.

İnanıyorum ki; Gazi Meclisimizin kurulduğu zamanki inanç ve kararlılığı ile ülkemizi bayındır, milletimizi müreffeh ve devletimizi güçlü kılmak için milletimizin ortak iradesinden alacağınız güçle milli birlik ve beraberliğimizi koruyacak, binlerce yıllık şanlı mazimizden intikal eden miras ölçüsünde yaşadığınız çağın en iyisi olmak için çalışacaksınız.

Bu vesileyle bizlere bağımsızlığımızı armağan ederek her zaman milletimizin huzur, güven ve refahı için çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli iradenin tecellisi için hizmet vermiş olan tüm başkan ve üyelerini şükranla anıyorum. Bizlere bu toprakları armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyor; hepsine hayırlı, başarılı, parlak bir gelecek niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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